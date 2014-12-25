Все фото дня в Instagram телеканала "Москва 24"

Фото: m24.ru
В социальной сети Instagram телеканала "Москва 24" начался конкурс "Фото дня".
Телеканал предлагает всем желающим выкладывать в соцсети свои фото дня с хэштегом #москва24сегодня и отмечать в своих публикациях профиль канала в Instagram – @infomoscow24.
"Мы запускаем рубрику "Фото дня" и ждем ваши фото дня. Главное – фотографии должны быть интересными, забавными и оригинальными", – сообщается на официальной странице телеканала в Instagram.
Победителей "Фото дня" будут определять ежедневно в программе "Вечер". Авторы лучших фотографий получат сувениры от телеканала "Москва 24".
Прокомментировать и узнать подробности конкурса можно на странице телеканала в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook.
Фото участников проекта:
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