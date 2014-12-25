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3 февраля, 16:15

Все фото дня в Instagram телеканала "Москва 24"

Москва 24 конкурсы Instagram

Фото: m24.ru

В социальной сети Instagram телеканала "Москва 24" начался конкурс "Фото дня".

Телеканал предлагает всем желающим выкладывать в соцсети свои фото дня с хэштегом #москва24сегодня и отмечать в своих публикациях профиль канала в Instagram – @infomoscow24.

"Мы запускаем рубрику "Фото дня" и ждем ваши фото дня. Главное – фотографии должны быть интересными, забавными и оригинальными", – сообщается на официальной странице телеканала в Instagram.

Победителей "Фото дня" будут определять ежедневно в программе "Вечер". Авторы лучших фотографий получат сувениры от телеканала "Москва 24".

Прокомментировать и узнать подробности конкурса можно на странице телеканала в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook.

Фото участников проекта:

[html]

Московский дворик #Москва24сегодня

Фото опубликовано @dariaberd


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[html]

Дед Мороз, по-братски, верни все как было! Хотя бы небо!

Фото опубликовано Vitaly Goncharov (@v_goncharov)


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[html]

@infomoscow24 #Москва24сегодня

Фото опубликовано Vladimir Dobrozhan (@dobrozhan)


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