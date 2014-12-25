Все фото дня в Instagram телеканала "Москва 24"

Фото: m24.ru

В социальной сети Instagram телеканала "Москва 24" начался конкурс "Фото дня".

Телеканал предлагает всем желающим выкладывать в соцсети свои фото дня с хэштегом #москва24сегодня и отмечать в своих публикациях профиль канала в Instagram – @infomoscow24.

"Мы запускаем рубрику "Фото дня" и ждем ваши фото дня. Главное – фотографии должны быть интересными, забавными и оригинальными", – сообщается на официальной странице телеканала в Instagram.

Победителей "Фото дня" будут определять ежедневно в программе "Вечер". Авторы лучших фотографий получат сувениры от телеканала "Москва 24".

Прокомментировать и узнать подробности конкурса можно на странице телеканала в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook.

Фото участников проекта:

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Московский дворик #Москва24сегодня Фото опубликовано @dariaberd Фев 3 2015 в 3:20 PST

Дед Мороз, по-братски, верни все как было! Хотя бы небо! Фото опубликовано Vitaly Goncharov (@v_goncharov) Дек 25 2014 в 1:20 PST

@infomoscow24 #Москва24сегодня Фото опубликовано Vladimir Dobrozhan (@dobrozhan) Фев 3 2015 в 4:32 PST

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