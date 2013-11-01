Канал "Москва 24" получил премию телекритиков

Телеканал "Москва 24" получил премию телекритиков

"Клуб телепрессы" объявил о достижениях российского телесезона-2012/2013. Известные журналисты, которые пишут и рассказывают о телевидении, выбрали лучшие телепроекты. Награды удостоился и телеканал "Москва 24" - за поиск современного телевизионного языка в освещении жизни мегаполиса и за динамичное развитие.

Премию, которая вручается уже 12-й раз, получили также режиссер Сергей Урсуляк с телефильмом "Жизнь и судьба", который показывал канал "Россия 1"; цикл о мировой живописи телеканала "Культура".

"Москва 24" - круглосуточный федеральный информационно-познавательный телеканал, созданный ВГТРК по инициативе Сергея Собянина. Вещание началось 5 сентября 2011 года. Канал входит в объединенный холдинг московских СМИ "Москва Медиа". Основная цель телеканала - оперативное информирование телезрителей о ситуации в Москве, от городских событий до информации о пробках на дорогах и прогнозов погоды в различных районах Москвы. Кроме того, планируется детальное освещение московских событий, включающее прямые трансляции важнейших событий.

В 2012 году "Москва 24" становился лауреатом национальной премии "Золотой луч" в номинации "Лучший информационный канал", а в 2013-м - премии "Большая цифра" в той же номинации. В списке достижений канала также премия "Музыкальное сердце театра"-2012.

"Клуб телепрессы" - неформальное объединение телекритиков и журналистов, рассказывающих о телевидении в разных изданиях, на радиостанциях, в интернет-СМИ и информагентствах. По итогам каждого телесезона лучших создателей программ, проектов и телеканалов выбирают в трех номинациях - "Событие", "Программа", "Персона сезона". Если в какой-либо номинации не получается набрать голосов, приз не вручается. Награждение проходит в офисе Фонда "Академия Российского телевидения".