Московский зоопарк отменил выходной 23 февраля

Фото: ТАСС/Анна Александрова

В связи с празднованием Дня защитника Отечества Московский зоопарк отменяет санитарный день, сообщает пресс-служба зоосада.

Двери зоопарка для посетителей будут открыты с 10 до 17.00. При этом кассы будут работать до 16 часов.

Ранее M24.ru сообщало, что в зоопарке открылся музей. Он расположен в старейшем здании на территории – в Доме жирафа.

Там можно узнать, каким Московский зоопарк был 150 лет назад, как устроена кухня для зверей, как работают киперы, зоологи, ветеринары и другие специалисты зоосада.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Попасть в музей можно только с экскурсией, предварительно записавшись по телефону: (499) 255-5375. Посетить экспозицию могут как взрослые, так и дети старше 10 лет.

Напомним, 12 февраля в зоопарке заработал открытый лекторий. Лекции проходят каждый второй четверг в 19:30 в новом зале в башне у главного входа. Посетить их можно бесплатно.

Желающим прийти на лекцию нужно зарегистрироваться по электронной почте: public_lectures@moscowzoo.ru.

Ранее Московский зоопарк отменил плату за вход на все внутренние выставки, в том числе выставки амфибий и рептилий, а также в Экзотариум и Оранжерею. Теперь гости могут посетить их по единому билету, стоимость которого составляет для взрослых 400 рублей (для детей и других льготных категорий – бесплатно).