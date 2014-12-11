В Московском зоопарке пройдет лекция с показом животных

Фото: M24.ru /Юлия Телегина/

В Московском зоопарке 13 декабря в рамках зимнего Дня птиц пройдет лекция с показом животных, сообщает пресс-служба зоосада.

Как уточняется, зоопарк покажет "самых стойких пернатых обитателей Москвы и ее окрестностей". С 12.00 до 15.30 в теплом павильоне "Птицы и бабочки", расположенном на новой территории, пройдут мастер-классы, викторины, игры и рассказ о зимней жизни птиц с показом животных выездной секции зоопарка.

Специалисты Мосприроды, которые также наблюдают за птицами в парках Москвы, научат всех желающих делать съедобные кормушки. В 14.00 начнется лекция с показом животных, а в 15.00 пройдет экскурсия под открытым небом "Утки большого города" вокруг прудов зоопарка.

"Птицам зимой приходится тяжело, и многие городские утки, галки, вороны и, конечно, воробьи своей "зимней квартирой" выбирают зоопарк - здесь всегда можно найти еду! Тем, кто хочет помочь птицам у своего дома, мы подскажем и покажем, как это сделать", - говорится в сообщении.