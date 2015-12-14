На станции "Баррикадная" произошло задымление

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На станции "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии метро произошло задымление. Пассажиров одного из поездов, следовавшего в центр, попросили выйти из вагонов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел около 12:15 14 декабря. Движение поездов на короткое время прерывалось, в настоящее время оно восстановлено.

Задымление возникло из-за технической неисправности вагона, которую удалось починить.

Напомним, 16 ноября на оранжевой ветке метро произошел сбой в движении поездов. Поезда следовали с увеличенными интервалами.

Причиной задержки стала неисправность светофора на "Новоясеневской", которую оперативно устранили.

Четырьмя днями ранее на станции "Рижская" произошло задымление. Причиной появления дыма стали тормозные колодки состава, проходившего испытания.