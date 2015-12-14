Форма поиска по сайту

14 декабря 2015, 15:31

Транспорт

На станции "Баррикадная" произошло задымление

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На станции "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии метро произошло задымление. Пассажиров одного из поездов, следовавшего в центр, попросили выйти из вагонов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел около 12:15 14 декабря. Движение поездов на короткое время прерывалось, в настоящее время оно восстановлено.

Задымление возникло из-за технической неисправности вагона, которую удалось починить.

Напомним, 16 ноября на оранжевой ветке метро произошел сбой в движении поездов. Поезда следовали с увеличенными интервалами.

Причиной задержки стала неисправность светофора на "Новоясеневской", которую оперативно устранили.

Четырьмя днями ранее на станции "Рижская" произошло задымление. Причиной появления дыма стали тормозные колодки состава, проходившего испытания.

Московский метрополитен задымления чп

