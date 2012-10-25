Подмосковным медикам ипотеку погасят за счет бюджета - Шойгу

Фото: ИТАР-ТАСС

В следующем году на развитие системы здравоохранения Подмосковья власти намерены выделить более 90 миллиардов рублей. Кроме того, медикам создадут особые условия по жилищной ипотеке, что остановит отток кадров из области в город.

Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу предложил погашать 30% кредита за счет средств из областного бюджета. Такая программа будет доступна только для специалистов-медиков, проработавших на одном месте пять лет, сообщает территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области.

Если же медик отработает 10 лет, ему помогут погасить 70% кредита, если речь идет о 15 годах – 100%.

Добавим, что правительство продолжает создавать врачам и медсестрам приемлемые условия для работы. Например, на средства из федерального бюджета в рамках программы модернизации здравоохранения в скором времени будет открыт региональный сосудистый центр. Также закупят 13 передвижных ФАПов, 17 мамографов и 50 машин скорой помощи.

Кроме того, в текущем году на 17% в сравнении с 2011-м выросла программа обеспечения государственных гарантий.