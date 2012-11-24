Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября 2012, 18:02

Регионы

В России учреждена казачья партия - КаПРФ

Фото: ИТАР-ТАСС

На съезде представителей ряда казачьих обществ и общественных объединений, который прошел 24 ноября в Подмосковье, учреждена казачья партия Российской Федерации. Ее председателем практически единогласно выбран вице-губернатор Ростовской области Сергей Бондарев.

Члены КаПРФ планируют участвовать в общественно-политической жизни страны и взаимодействовать с органами госвласти.

В ближайшее время будут зарегистрированы региональные отделения партии для того, чтобы в осенью 2013 КаПРФ смогла принять участие в выборах, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Казаки всегда стояли на страже интересов Отечества, всегда были за созидание и за сохранение Российской Федерации. Попрошу не относить нас ни к правым, ни к левым, мы прямые", - подчеркнул Бондарев, отметив, что партия существует не только для казаков, но и для всех граждан России.

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика