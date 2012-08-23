В Подмосковье изъята рекордная партия героина в 200 кг

В Подмосковье наркополиция задержала преступную группу, которая везла 208 килограммов героина. Сообщниками преступников оказались проводники поездов - фасованный героин они выкидывали из вагонов прямо на ходу

В подмосковном городе Бронницы наркополицейские изъяли более 200 килограмм героина афганского производства, при этом была нейтрализована таджикская преступная группировка, самому старшему организатору которой всего 21 год.

Преступную группу наркоконтроль разрабатывал около года. За это время было возбуждено 12 уголовных дел в отношении ее участников. В ночь на 22 августа сотрудниками УФСКН в поезде Москва-Душанбе на перегоне в Бронницах были задержаны трое организаторов группы.

Еще двух подозреваемых с грузом наркотиков задержали в лесу. Героин был расфасован в пластиковые бутылки различного объема. Преступники забирали наркотик в районе железнодорожных платформ казанского направления у сообщников - проводников поездов, а затем сбывали местным наркодилерам.

В ФСКН уточнили, что изъятый героин имеет высокую концентрацию. Таким образом, в пересчете на так называемый "разбавленный" наркотик, которым торгуют "на улице", изъято около 2 тонн героина.

Оптовая цена такой партии составляет около 2 миллионов долларов, передает ИТАР-ТАСС.