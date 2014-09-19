У Московской области появится свой Административный кодекс со всеми штрафами

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Московской области разработало проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где будут собраны все штрафы, которые устанавливают региональные власти, рассказал M24.ru источник в областной администрации. Сегодня административные штрафы "разбросаны" по более чем десятку разных подмосковных законов, рассказал M24.ru вице-спикер Мособлдумы Никита Чаплин. Осенью проект должен быть внесен в Мособлдуму, а вступить в силу он может 1 января 2015 года. Отметим, что у Москвы свой Кодекс об административных правонарушениях существует с 2007 года.

В подмосковном КоАПе штрафы, в основном, останутся прежними. Изменятся только денежные наказания в области благоустройства и за правонарушения на транспорте. Например, появится штраф за некачественные детские площадки - 150 тысяч рублей, а также увеличится наказание за нарушение расписания общественного транспорта - с 500 рублей до трех тысяч.

Так, новый документ (имеется в распоряжении M24.ru) содержит 14 глав и 94 статьи. Он объединяет административные наказания во всех сферах, которые регулируются не федеральными, а региональными законами. Речь идет о штрафах за нарушения в области благоустройства территорий, использования жилищного фонда, потребительского рынка, здоровья несовершеннолетних, охраны окружающей среды, погребения и похоронного дела.

Зампред Мособлдумы Никита Чаплин рассказал M24.ru, что областной КоАП будет принят не для того, чтобы ужесточить ответственность жителей Подмосковья, а для их удобства. "Мы решили консолидировать в одном документе все областное законодательство об административных нарушениях. Таким образом, мы хотим облегчить работу надзорным службам и сделать так, чтобы гражданам было понятнее, где искать тот или иной штраф", - пояснил Никита Чаплин.

Большинство штрафов, которые сейчас "разбросаны" по десятку разных региональных законов, останутся прежними. Изменятся, в основном, нормы, касающиеся благоустройства. В июне 2014 года власти хотели внести поправки в закон "О надзоре в сфере благоустройства". Согласно этим поправкам, вводился штраф за нарушение требований к монтажу и эксплуатации детских, игровых и спортивных площадок -от пяти до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 150 тысяч для юридических. В документе также предлагалось увеличить минимальный порог штрафов за парковку автомобилей на детских, игровых и спортивных площадках. Для граждан наказание должно составить от 4 до 5 тысяч рублей (сейчас от 1 до 5 тысяч), для должностных лиц – от 15 до 50 тысяч рублей (сейчас от 10 до 50 тысяч), для юридических – от 30 до 120 тысяч рублей (сейчас от 30 до 100 тысяч). Поправки так и не были приняты, но зато эти нормы внесли в проект Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, в новом кодексе увеличиваются штрафы за нарушения в области транспорта. Например, за несоблюдение расписания водители общественного транспорта сейчас платят от 500 рублей до одной тысячи рублей, то по новому документу они будут обязаны отдать от трех до пяти тысяч. Добавлены штрафы за отсутствие на остановках расписания общественного транспорта – должностные лица заплатят за это нарушение от пяти до десяти тысяч рублей, а юридические лица - от десяти до двадцати тысяч.

Чаплин отметил, что законопроект еще не рассматривался Мособлдумой, он еще может измениться. "Документ пройдет антикоррупционную экспертизу, будет рассмотрен Общественной палатой, все "шероховатости" и детали будут учтены, суммы штрафов могут измениться", - подчеркнул вице-спикер Мособлдумы.

Публичные консультации по проекту подмосковного КоАП завершатся 1 октября, только после этого он может быть направлен на рассмотрение регионального парламента. "В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации приняты единые консолидированные акты и кодексы, содержащие нормы, устанавливающие административную ответственность за правонарушения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Напомним, что в Москве свой КоАП существует с 2007 года.

Управляющий директор Федерального центра проектного финансирования Сергей Сиваев говорит, что создание подмосковного Кодекса об административной ответственности закономерно. "Людям будет удобнее узнавать о информацию о штрафах в одном месте. Правда, если суммы штрафов увеличатся, вряд ли это порадует жителей Подмосковья", - считает он.

Майя Соерова