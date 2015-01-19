В Подмосковье 11-летний школьник покончил с собой

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Следственный комитет по Московской области проводит доследственную проверку обстоятельств самоубийства 11-летнего школьника в Дубне, сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что мальчик пришел домой со школы около 14 часов. В это время его мать находилась на работе. Около 18 часов 30 минут женщина вернулась домой, входная дверь была закрыта на ключ. Пройдя в дом, она увидела, что её сын покончил жизнь самоубийством.

Следователем уже опрошены родители и друзья мальчика, знакомые семьи. Наличие каких-либо конфликтов в школе или недоброжелателей не установлено. В день трагедии вел себя, как обычно, поводов для беспокойства ни у кого не вызывал. Однако ранее своим товарищам выражал желание покончить жить самоубийством.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тела мальчика. Проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.