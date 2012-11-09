В Подмосковье начали закрывать неэффективные филиалы столичных вузов

"Интервью": Николай Кудрявцев о критериях эффективности вузов

В Московской области начали закрывать филиалы столичных вузов, которые признаны неэффективными Минобрнауки. Скоро перестанут работать шесть филиалов Российского государственного гуманитарного университета. Уже подписаны приказы о закрытии учреждений в Мытищах, Кашире и Павловском Посаде.

Также в ближайшее время закроют филиалы в Электростали, Чехове, Наро-Фоминске и Воскресенске, сообщил "Известиям" проректор РГГУ по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию Андрей Николаев.

Сейчас в одном лишь филиале этого вуза учатся до 500 студентов и работает около 50 преподавателей. После закрытия заочников переведут в Москву или в филиалы в Дмитрове, Домодедово и Фрязево. Судьбу очников будут решать в индивидуальном порядке. Руководство РГГУ постарается трудоустроить и преподавателей.

Добавим, что некоторые руководители вузов сомневаются в объективности проведенного Минобрнауки мониторинга. Так, ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского Валентина Иванова сообщила, что в образовательном учреждении намерены доказать успешность филиалов в Волоколамске, Можайске и Серпухове. А ректор Московского государственного машиностроительного университета Андрей Николаенко рассказал, что филиалы вуза в Дмитрове и Ликино-Дулево оценивались на основе прошлогодних устаревших показателей.

В городском поселении Бронницы обеспокоенные студенты и преподаватели признанного неэффективным филиала Московского автодорожного государственного технического университета обратились за разъяснениями к главе поселения Геннадию Пестову, который отметил, что по некоторым критериям филиал оценили неточно.

Напомним, что по результатам проведенной проверки Минобрнауки признало неэффективными 21 вуз и 28 филиалов в Москве и Московской области. Список опубликовали в начале ноября.

В ведомстве подчеркнули, что неэффективные вузы реорганизуют, назначат новых руководителей и увеличат финансирование, а вот их филиалы закроют.

В Минобразования Московской области 12 ноября проведут совещание, на котором будут решать судьбу неэффективных филиалов вузов.