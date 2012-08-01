Путин перераспределил мировых судей между Москвой и областью

ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, перераспределяющий количество мировых судей между Москвой и Московской областью, сообщает пресс-служба Кремля.

Закон уменьшает количество мировых судей и соответствующее ему число судебных участков в Московской области с 318 до 309 и, соответственно, увеличивает численность мировых судей и количество судебных участков в Москве с 429 до 438.

Данная мера вызвана увеличением территории Москвы с 1 июля.

Напомним, закон о перераспределении судей был принят Госдумой 6 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля 2012 года.