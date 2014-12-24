Москомархитектура создаст 3D-модели Оружейной палаты и усадьбы "Царицыно"

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Москомархитектура создаст почти 2,5 тысячи трехмерных моделей столичных зданий до конца следующего года. 3D-модели будут применять при проектировании новых объектов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Модели будут использованы в работе по проектированию и размещению различных объектов в сложившейся застройке, для наглядного представления сложившейся градостроительной ситуации на территории в дополнении к другим материалам визуализации. Также данный ресурс поможет при анализе территорий на допустимые параметры, для рассмотрения объектов в рамках заседаний Архсовета", - пояснили в пресс-службе Москомархитектуры.

Представители комитета добавили, что данные окажутся полезными и для планирования подземного пространства Москвы: метро, подземных переходов и инженерных сооружений.

Архитекторы планируют создавать модели важных для города зданий, а также домов с нестандартными фасадами.

До конца 2015 года появится 330 моделей так называемых городских доминант - главных архитектурных сооружений Москвы. Среди них есть как исторические здания, так и некоторые жилые комплексы, например, "Доминанта" и "Алые паруса" на Щукинской и Авиационной улицах. В список вошли станции метро "Арбатская", "Площадь революции" и "Маяковская", гостиница "Ритц Карлтон" на Тверской, гостиница "Пекин", Оружейная палата, усадьбы "Царицыно" и "Коломенское", Московский зоопарк, а также трибуна у Мавзолея.

Кроме того, архитекторы разработают 2 100 цифровых моделей зданий с нетиповыми фасадами.

Моделями будут пользоваться Москомархитектура, департамент культурного наследия, департамент ЖКХ и благоустройства. "Доминанты и фасады - категории закрытой информации для внутреннего пользования органами исполнительной власти", - уточнили в Москомархитектуре.

Подрядчика, который будет работать над трехмерными моделями, выберут в ходе открытого конкурса. На реализацию проекта власти готовы выделить из городского бюджета не более 17 миллионов 100 тысяч рублей.

Напомним, в 2015 году появятся 3D-модели некоторых станций, депо и тоннелей московского метро.

Планируется, что система поможет спецслужбам справляться с чрезвычайными ситуациями в подземке.

Пилотный проект проведут на станциях "Театральная", "Охотный ряд" и "Площадь Революции". 3D-модель будет включать в себя планировку станций, анимированных персонажей охранников и нападающих. Методом прогона через модель чрезвычайных ситуаций будут выбираться оптимальные варианты охраны подземки и планироваться спецоперации.