Для автобуcа № 720ф ввели дополнительную остановку

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Дополнительную остановку ввели на автобусном маршруте №720ф ("Юго-Западная" - Солнечная), сообщается на сайте Мосгортранса.

Остановка "Улица Авиаторов" расположена по одноименной дороге в направлении к станции Солнечная. Ее совместили с одноименной остановкой маршрутов №№ 686, 718ф, 734, 788, 793 и 862.

Кроме того, из-за реконструкции Дмитровского шоссе отменяется остановка "Кинотеатр "Комсомолец" для маршрутов №№ 167, 677, 763 и 763к при следовании от метро "Петровско-Разумовская".

Одноименную остановку для автобусов №№ 63, 114, 149, 170, 179, 191, 206, 215, 215к, 656 и троллейбусов №№ 47, 56, 78 перенесли вперед по ходу движения ‒ к дому №42 по Дмитровскому шоссе.