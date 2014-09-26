Москвичи стали забывать вещи в автобусах в шесть раз чаще

Фото: m24.ru

Москвичи в этом году стали в шесть раз чаще забывать свои вещи в столичном общественном транспорте, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

На конец сентября пассажиры оставляли свое имущество в автобусах, троллейбусах и трамваях более 280 раз, тогда как за тот же период прошлого года было отмечено всего 49 подобных случаев.

С началом нового учебного года вещи в городском транспорте также стали оставлять московские школьники. За первые десять будних дней сентября работники составов восемь раз находили рюкзаки, школьные портфели, сумки со сменной обувью. Для сравнения, в сентябре прошлого года подобное случалось лишь однажды. Всего же с начала месяца в столичном наземном транспорте обнаружили 29 утерянных предметов.

"Забытые вещи нередко приводят к задержкам движения наземного городского транспорта ‒ для обеспечения безопасности пассажиров по всем выявленным случаям оставленных в салонах автобусов, троллейбусов или трамваев вещей на место выезжают оперативные службы города", - отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, в этом году суммарная продолжительность задержек транспорта из различных предметов, обнаруженных в автобусах, трамваях и троллейбусах, составила почти 17 часов.