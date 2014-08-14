Мосгортранс за полгода изъял 20 тысяч незаконно используемых соцкарт

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Контролеры Мосгортранса за полгода изъяли более 20 тысяч незаконно используемых социальных карт, передает пресс-служба компании.

Всего с начала года на наземном транспорте города прошло около полумиллиона проверок, за это время также поймали 118 тысяч безбилетников.

Отметим, что штраф за безбилетный проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае составляет тысячу рублей, а за чужую соцкарту придется заплатить 2,5 тысячи.

В метро за этот же период отобрали в два раза меньше нелегальных проездных - около 10 тысяч, при этом попались почти 100 тысяч человек. Общая сумма штрафов составила 119,8 миллиона рублей.

Кстати, вернуть карту может только ее настоящий владелец. Если это пенсионер, то ему нужно будет обратиться в органы социальной защиты, где он получит новый проездной. Если же владельцем карты был студент, то ему придется заново оформить проездной в метрополитене.

Добавим, что для борьбы с безбилетниками контролеры начали публиковать фотографии с паспортов "зайцев", создав, таким образом, "доску позора".