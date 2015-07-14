Город онлайн: Евгений Михайлов о работе "Мосгортранс" в первом полугодии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
15 июля в ТАСС состоится пресс-конференция генерального директора "Мосгортранс" Евгения Михайлова, посвященная итогам работы городского наземного транспорта в первом полугодии 2015 года и планам на будущее.
Речь пойдет о том, как "Мосгортранс" обслуживал пассажиров столицы в первом полугодии и что изменится во втором. Также на мероприятии обсудят новые проекты и систему оплаты проезда.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 15 июля в 11.30
- Что: беседа о работе наземного городского транспорта
- Кто: Евгений Михайлов
- Кому смотреть: столичным пассажирам