Город онлайн: Евгений Михайлов о работе "Мосгортранс" в первом полугодии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

15 июля в ТАСС состоится пресс-конференция генерального директора "Мосгортранс" Евгения Михайлова, посвященная итогам работы городского наземного транспорта в первом полугодии 2015 года и планам на будущее.

Речь пойдет о том, как "Мосгортранс" обслуживал пассажиров столицы в первом полугодии и что изменится во втором. Также на мероприятии обсудят новые проекты и систему оплаты проезда.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.