Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля 2015, 10:14

Транспорт

Город онлайн: Евгений Михайлов о работе "Мосгортранс" в первом полугодии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

15 июля в ТАСС состоится пресс-конференция генерального директора "Мосгортранс" Евгения Михайлова, посвященная итогам работы городского наземного транспорта в первом полугодии 2015 года и планам на будущее.

Речь пойдет о том, как "Мосгортранс" обслуживал пассажиров столицы в первом полугодии и что изменится во втором. Также на мероприятии обсудят новые проекты и систему оплаты проезда.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 15 июля в 11.30
  • Что: беседа о работе наземного городского транспорта
  • Кто: Евгений Михайлов
  • Кому смотреть: столичным пассажирам

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
Мосгортранс наземный транспорт автобусы трамваи троллейбусы городской транспорт маршрутки прямые трансляции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика