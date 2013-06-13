В Москве 16 июня изменится расписание движения транспорта

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением 16 июня молодежного велопробега по набережным Москвы-реки меняется расписание движения ряда троллейбусных и автобусных маршрутов.

Изменения начнут действовать с 13.00 и продлятся до окончания мероприятия, сообщили в Мосгортрансе.

В частности, троллейбусы маршрута № 2 будут следовать от конечной станции "Фили" до Новинского бульвара; маршрута № 8 — от Москворецкого рынка до улицы Балчуг; маршрута № 12 — от Больницы МПС до Белорусского вокзала.

Троллейбусы маршрута № 16 будут следовать от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот; маршрута № 33 — от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник"; № 44 — от метро "Парк Победы" до Новинского бульвара.

Маршрут № 79 будет разделен на два: - стадион "Лужники" — Трубная площадь и Савеловский вокзал — метро "Парк культуры" — Даниловская площадь (по маршруту № 10).

Кроме того, автобусы маршрута № 12ц проследуют от дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской площади; маршрута № 25 — от Нагорного бульвара до улицы Балчуг; маршрутов №№ 64, 132 — от стадиона "Лужники" (южн.) без заезда на Лужнецкую набережную.