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Наземный транспорт

09 августа 2012, 10:33

11 августа в центре Москвы изменится движение транспорта

Мосгортранс наземный транспорт автобусы троллейбусы суперкубок Москва – Лужники

ИТАР-ТАСС

11 августа в работе общественного транспорта в центре Москвы произойдут изменения, сообщает ГУП "Мосгортранс". В это время в городе будет проводиться 17-й Международный пробег на 15 километров "Россия" – 2-й этап Суперкубка "Москва – Лужники".

С 7.30 до окончания мероприятия троллейбус №79 будет следовать по маршруту "Стадион "Лужники" (южн.) – Трубная площадь" и "Савеловский вокзал – Станция метро "Краснопресненская".

С 8.30 и до окончания мероприятия автобусы маршрутов №№ 64, 132 от стадиона "Лужники" (южн.) направятся с улицы Лужники на боковой проезд Комсомольского проспекта, улицу Хамовнический вал, а далее будут следовать своими маршрутами.

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Сюжет: Наземный транспорт: изменения в работе

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