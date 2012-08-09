11 августа в центре Москвы изменится движение транспорта

ИТАР-ТАСС

11 августа в работе общественного транспорта в центре Москвы произойдут изменения, сообщает ГУП "Мосгортранс". В это время в городе будет проводиться 17-й Международный пробег на 15 километров "Россия" – 2-й этап Суперкубка "Москва – Лужники".

С 7.30 до окончания мероприятия троллейбус №79 будет следовать по маршруту "Стадион "Лужники" (южн.) – Трубная площадь" и "Савеловский вокзал – Станция метро "Краснопресненская".

С 8.30 и до окончания мероприятия автобусы маршрутов №№ 64, 132 от стадиона "Лужники" (южн.) направятся с улицы Лужники на боковой проезд Комсомольского проспекта, улицу Хамовнический вал, а далее будут следовать своими маршрутами.