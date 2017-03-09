Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2017, 18:39

Транспорт

Почти три миллиона пассажиров воспользовались наземным транспортом 8 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Наземным городским транспортом столицы 8 марта воспользовались около трех миллионов человек, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Самыми востребованными оказались маршрут трамвая № 17 и автобус № 605, связывающие разные районы города между собой, а также с парками и развлекательными центрами.

Пассажиропоток в городском транспорте 8 марта вырос на 20 процентов по сравнению с праздничным днем 2016 года.

Всего метро, МЦК, автобусы, троллейбусы и трамваи перевезли более 7,3 миллиона пассажиров. Также жители города активно пользовались такси. А вот личный транспорт использовали намного реже, чем в прошлом году – на столичных дорогах было зафиксировано на 15 процентов меньше машин.

Мосгортранс наземный транспорт пассажиры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика