Почти три миллиона пассажиров воспользовались наземным транспортом 8 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Наземным городским транспортом столицы 8 марта воспользовались около трех миллионов человек, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Самыми востребованными оказались маршрут трамвая № 17 и автобус № 605, связывающие разные районы города между собой, а также с парками и развлекательными центрами.