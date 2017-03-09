Почти три миллиона пассажиров воспользовались наземным транспортом 8 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Наземным городским транспортом столицы 8 марта воспользовались около трех миллионов человек, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Самыми востребованными оказались маршрут трамвая № 17 и автобус № 605, связывающие разные районы города между собой, а также с парками и развлекательными центрами.
Всего метро, МЦК, автобусы, троллейбусы и трамваи перевезли более 7,3 миллиона пассажиров. Также жители города активно пользовались такси. А вот личный транспорт использовали намного реже, чем в прошлом году – на столичных дорогах было зафиксировано на 15 процентов меньше машин.