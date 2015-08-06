Форма поиска по сайту

06 августа 2015, 12:05

Названа причина задержки наземного транспорта в центре и на юге столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Причиной длительной задержки движения наземного транспорта в центре столицы стали земляные работы на Мытной улице, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Как отмечают в ведомстве, работы проводились в охранной зоне высоковольтного кабеля без соответствующего разрешения. Сейчас специалисты Мосгортранса подсчитывают понесенные убытки, чтобы предъявить претензии виновникам аварии.

На всех трамвайных и троллейбусных маршрутах, где наблюдалось нарушение подачи электроэнергии, работали компенсационные автобусы.

Напомним, накануне вечером в центре и на юге столицы задерживалось движение 11 троллейбусов и 9 трамваев.

Сообщалось, что временно приостановлено движение троллейбусов №№ 1, 4, 7, 8, 10, 33, 33 кор., 71, 62, 84, Бк, Бч, и трамваев №№ 3, 14, 16, 26, 35, 38, 39, 47 и А.

Позднее удалось восстановить работу трамваев №№ 3, 14, 16, 26, 35, 38, 39, 47, А. Однако до самого утра не была восстановлена работа троллейбусных маршрутов 1, 1К, 8, 10, 71.

