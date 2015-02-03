"Мосгортранс" переведен в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: M24.ru/Елена Долматова

Все парки, депо и сервисные подразделения "Мосгортранса" переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, сообщает пресс-служба предприятия. Сейчас специалисты внимательно следят за состоянием троллейбусной и трамвайной контактной сети, а также трамвайных путей.

"Мосгортранс" просит граждан внимательно следить за дорогой, не выезжать на трамвайные пути и не парковаться в зоне контактной сети троллейбуса, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте во время сильного снегопада.

Как ранее сообщало M24.ru, около 14 тысяч единиц спецтехники выйдет на улицы Москвы в связи со снегопадом. По данным метеорологов, в столице выпадет 6-8 см снега.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, коммунальные службы города готовы к сильному снегопаду. Осадки продолжатся до позднего вечера.

Поскольку погодные условия в Москве будут способствовать образованию наледи, под особый контроль будет взята очистка кровель зданий. Также коммунальные службы в усиленном режиме будут очищать от снега пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и объектам социальной сферы.

Столичное управление ГИБДД просит водителей быть внимательнее из-за снегопада, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, выполнять требования дорожных знаков и инспекторов. Кроме того, особое внимание стоит обратить во время движения по эстакадам, мостам и путепроводам.