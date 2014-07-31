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Происшествия

31 июля 2014, 13:22

Уволенный менеджер отсудил у крупной компании 3,3 млн рублей

Мосгорсуд суды иски увольнения компенсации зарплаты

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд обязал крупную компанию-производителя электроники восстановить уволенного менеджера на работе и выплатить ему 3,3 миллиона рублей, сообщается в постановлении суда.

В марте 2013 года Карен Акобджанян устроился в компанию на должность менеджера по корпоративным продажам с окладом в 250 тысяч рублей. В июне того же года мужчину уволили из-за того, что он "не прошел испытательный срок".

В трудовой книжке Акобджаняну записали "в связи с неудовлетворительным результатом испытания". Истец пошел в Пресненский суд, где потребовал у фирмы отменить приказ об увольнении, заключить бессрочный договор, выплатить ему причитающуюся зарплату и компенсацию морального вреда.

Мужчина отметил, что он не подписывал договор, в котором был указан испытательный срок, и его допустили до работы без соответствующего документа. При этом, по мнению Акобджаняна, он не допускал ненадлежащего исполнения обязанностей.

Представитель компании в ответ на это сообщил, что тот знал об испытательном сроке и намеренно уклонялся от подписания договора. При этом Акобджанян расписался во внутренних документах – правилах внутреннего распорядка и в положении об обеспечении питанием.

Пресненский суд встал на сторону работодателя, тогда истец пошел в Мосгорсуд. Там решили, что Акобджаняна допустили до работы без договора, а в таком случае соглашение об испытательном сроке должно заключаться отдельно, следовательно, уволить мужчину по результатам испытания не могли.

При этом МГС признал необоснованными доводы компании о том, что истец выполнял свои обязанности ненадлежащим образом.

В итоге судья обязал фирму восстановить истца в прежней должности, заключить с ним бессрочный трудовой договор с окладом в 250 000 рублей, выплатить уволенному 3,3 миллиона рублей зарплаты за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда в 5000 рублей и 30 тысяч рублей за расходы на юристов.

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