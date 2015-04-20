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Происшествия

20 апреля 2015, 14:40

Суд оставил под арестом обвиняемых в вандализме на столичной высотке

Мосгорсуд высотки суды вандализм домашний арест

Фото: M24.ru

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов обвиняемых в вандализме на столичной высотке, сообщает ТАСС.

Ранее суд поместил четверых фигурантов дела под домашний арест до 20 мая. Отмечается, что в настоящее время завершено предварительное следствие по делу.

Напомним, утром 20 августа 2014 года неизвестные вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, они покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

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За акцию в доме на Котельнической набережной виновные могут получить до семи лет лишения свободы.

Всего по делу проходят пять человек. Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Евгения Короткова и Анна Лепешкина находятся под домашним арестом, а Владимир Подрезов – под стражей (поскольку был ранее судим). Все они обвиняются по статьям "Вандализм" и "Хулиганство".

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