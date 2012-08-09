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Происшествия

09 августа 2012, 14:36

Сын бывшего депутата Госдумы осужден за убийство

Мосгорсуд убийства Госдума Следственный комитет криминал суды

ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд признал Даниила Останина, сына депутата Госдумы 5-го созыва от КПРФ Нины Останиной, виновным по статье 105 УК РФ (убийство). 30-летний мужчина лишил жизни своего делового партнера Михаила Мильштейна.

Как сообщает Следственный комитет России, ссора между Останиным и Мильштейном произошла вечером 25 ноября 2010 года в одной из квартир на улице Исаковского в Москве. Причиной конфликта стала личная неприязнь друг к другу, вызванная большими денежными долгами. В ходе ссоры обвиняемый решил убить Мильштейна, после чего взял кухонный нож и нанес бизнесмену 42 ранения.

Убедившись в смерти делового партнера, Останин скрылся с места происшествия и уехал из Москвы. На следующий день он был задержан на территории Чувашии в поезде дальнего следования "Москва-Барнаул".

Ранее приговором суда Останину было назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Мосгорсуд смягчил меру пресечения и приговорил Останина к 12,5 лет годам свободы в исправительной колонии строго режима.

Напомним, Даниил Останин полностью признал свою вину и указал местонахождение орудия убийства. Однако его мать в конце 2010 года заявляла о невиновности сына. По мнению Нины Останиной, обвинение было следствием кампании, которую вели против нее лично и КПРФ в целом.

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