Суд направил на пересмотр жалобу на бездействие по делу "Норд-Оста"

4 февраля Мосгорсуд удовлетворил требование прокуратуры и направил на пересмотр жалобу на бездействие следствия по делу о теракте на Дубровке в 2002 году.

Прокурор просил отменить решение Лефортовского суда, который признал незаконным бездействие следователей по возбуждению уголовного дела в отношении должностных лиц, руководившех операцией по освобождению заложников.

Адвокат потерпевших, в свою очередь, требовал возбудить уголовное дело, чтобы установить причины гибели людей.

Напомним, 23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" террористы захватили Театральный центр на Дубровке в Москве. Заложниками стали 912 человек. Полицейские пошли на штурм спустя почти трое суток. В здании центра были обезврежены 50 террористов. Трое бандитов были задержаны. Всего в результате теракта погибли 130 заложников.