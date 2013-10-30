Мосгордума отклонила закон об аудите тарифов ЖКУ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская городская Дума отклонила законопроект об аудите тарифов на коммунальные услуги, предложенный предложенный инициативной группой, во главе с Алексеем Навальным. Этот законопроект предусматривает проведение экспертизы тарифов, а также исследование их доступности.

Причина такого решения - в противоречии документа федеральным законам. Особенности организации надзора за применением госрегулирования цен на товары или услуги и порядок проведения проверок устанавливаются только на федеральном уровне.

Таким образом, у субъектов России отсутствуют полномочия регулировать организацию и проведения проверок в этой сфере.

Напомним, 29 октября комиссии Мосгордумы по законодательству и по городскому хозяйству в ходе обсуждения рекомендовали отклонить законопроект об аудите. При этом некоторые думцы выразили готовность принять участие в доработке закона и его обоснования с юридической точки зрения.