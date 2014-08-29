Дебаты кандидатов 1-го округа начались на канале "Москва 24"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 1 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Максим Болотин ("Яблоко"), Александр Венедиктов ("Справедливая Россия"), Григорий Гончарук (КПРФ). Остальные кандидаты от участия отказались.

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 1 Районы: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Кандидаты:

Алексанян Артур Олегович .

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Радость моя". Занимает должность руководителя детского медицинского центра. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".

Болотин Максим Олегович .

Родился в 1974 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Бутузов Александр Викторович.

Родился в 1978 году, живет в поселке Руменцево,Истринский район, Московская область. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность администратора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Венедиктов Александр Викторович .

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в ООО "РеалЭКСУМ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Гончарук Григорий Иванович .

Родился в 1955 году, живет в Москве. Индивидуальны предприниматель. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации". Драгункина Зинаида Федоровна .

Родилась в 1948 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.