Дебаты кандидатов 31-го округа начались на канале "Москва Доверие"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 31-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Александр Курафеев (КПРФ), Анна Новикова (ЛДПР), Олег Сухов (самовыдвиженец), Варвара Грязнова ("Яблоко"), Сергей Зверев ("Единая Россия"), Сергей Анохин ("Справедливая Россия").

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 31 Районы: Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино Кандидаты: Анохин Сергей Владимирович

Родился в 1956 году, живет в Подольске (Московская область). Работает в ООО "МД Ресурс". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Грязнова Варвара Леонидовна

Родилась в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "Агентство Варвары Грязновой". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

Зверев Сергей Иванович

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Курафеев Александр Юрьевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации потребителей "Общество защиты прав потребителей "ПотребТоргКонтроль". Занимает должность председателя. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Новикова Анна Сергеевна

Родилась в 1991 году, живет в Санкт-Петербурге. Временно не работает. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Пынзарь Михаил Васильевич

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность начальника Департамента. Самовыдвиженец.

Сухов Олег Владимирович

Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Самовыдвиженец.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.