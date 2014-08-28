Дебаты кандидатов от 18-го округа начались на канале "Москва Доверие"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 18-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Ирина Назарова (самовыдвиженец), Семен Бурд ("Яблоко"), Айгуль Махмутова ("Справедливая Россия"), Маргарита Чуканова (КПРФ), Андрей Киреев (ЛДПР).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 18 Районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Кандидаты: Бабыкина Галина Дмитриевна

Родилась в 1942 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Бурд Семен Яковлевич

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в РОО "ЭПИцентр". Занимает должность советника председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Киреев Андрей Николаевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "ХимЭлектро". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Махмутова Айгуль Фатиховна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Справедливая Россия". Занимает должность главного специалиста департамента по работе со СМИ Управления общественных связей. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Назарова Ирина Александровна

Родилась в 1952 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №57. Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

Погорелов Владимир Васильевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ГКУ города Москвы "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". Занимает должность председателя совета. Самовыдвиженец.

Чуканова Маргарита Алексеевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.