Дебаты кандидатов от 30-го округа начались на канале "Москва Доверие"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 30-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Сергей Елисеев (ЛДПР), Алексей Мишин (самовыдвиженец), Денис Давыдов (КПРФ), Марина Поняхина ("Справедливая Россия"), Дмитрий Новиков ("Яблоко").

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 30 Районы: Чертаново Центральное, Чертаново Южное Чертаново Центральное, Чертаново Южное Кандидаты: Давыдов Денис Владимирович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Аква Сити". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Елисеев Сергей Геннадиевич

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в Адвокатском кабинете Елисеева Сергея Геннадиевича. Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Мишин Алексей Валентинович

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Психоневрологический интернат № 30 Департамента социальной защиты населения города Москвы". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Новиков Дмитрий Владимирович

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Частное охранное предприятие "Альбатрос". Занимает должность инженера по техническому обеспечению систем видеонаблюдения. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Поняхина Марина Анатольевна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ИП Давыдов Юрий Наумович. Занимает должность офис-менеджера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Репкина Елена Владимировна

Родилась в 1971 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Спортивно-досуговый Центр "Высота". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.