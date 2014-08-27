Дебаты кандидатов от 1-го округа начались на канале "Москва Доверие"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 1-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Александр Венедиктов ("Справедливая Россия"), Максим Болотин ("Яблоко"), Григорий Гончарук (КПРФ).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 1 Районы: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Кандидаты:

Алексанян Артур Олегович .

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Радость моя". Занимает должность руководителя детского медицинского центра. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".

Болотин Максим Олегович .

Родился в 1974 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Бутузов Александр Викторович.

Родился в 1978 году, живет в поселке Руменцево,Истринский район, Московская область. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность администратора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Венедиктов Александр Викторович .

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в ООО "РеалЭКСУМ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Гончарук Григорий Иванович .

Родился в 1955 году, живет в Москве. Индивидуальны предприниматель. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации". Драгункина Зинаида Федоровна .

Родилась в 1948 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.