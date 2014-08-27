На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 17-го округа

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 17-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Игорь Брумель ("Справедливая Россия"), Андрей Андреев (ЛДПР), Михаил Петров (КПРФ), Александр Сметанов ("Единая Россия").

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 17 Районы: Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора Кандидаты: Андреев Андрей Владимирович

Родился в 1987 году, живет в городе Подольск, Московская область. Работает в ООО "РП-МАРКЕТ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Брумель Игорь Николаевич

Родился в 1952 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Петров Михаил Владимирович

Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи". Занимает должность начальника сектора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Пинясов Николай Сергеевич

Родился в 1959 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Пономарев Алексей Анатольевич

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ООО "Перовское Ремонтно-Строительное предприятие-1". Занимает должность механика. Самовыдвиженец.

Сметанов Александр Юрьевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Научно-производственное предприятие "Сапфир". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.