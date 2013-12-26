Более тысячи законов приняла Мосгордума за 20 лет своей работы

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Московская городская дума приняла 7,5 тысяч документов, в числе которых 1166 законов, с момента своего создания в 1993 году.

Об этом заявил председатель городского парламента Владимир Платонов.

Он уточнил, что более 300 принятых законов касались финансового законодательства; около 270 - организации государственной власти и местного самоуправления, еще около 150 - регулировали городское хозяйство.

Кроме того, в думу было внесено свыше 30 тысяч поправок к законопроектам (40% из них принято), а также 8,4 тысячи поправок к постановлениям (63% из них принято).

Всего за 20 лет работы Мосгордумы состоялось 1410 заседаний.