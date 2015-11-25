Мосгордума не будет поднимать зарплаты депутатам

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Зарплата депутатов и других сотрудников Мосгордумы в 2016 году не вырастет, сообщил на заседании руководитель аппарата городского парламента Юрий Дмитриев.

А вот общая сумма бюджетных средств выделенных Мосгордуме увеличится на 6,1 процента. Это связано с повышением расходов на коммунальные услуги и охрану зданий.

Между тем, расходы на информационные системы и ресурсы сократятся в два раза. "Уменьшение объема бюджетных ассигнований обусловлено завершением в 2015 году работ по модернизации информационных систем и ресурсов, обеспечивающих проведение заседаний думы, комиссий, конференций, "круглых столов", интернет-трансляций", – цитирует слова Юрия Дмитриева пресс-служба столичного парламента.

В начале года депутаты Московской городской думы урезали себе зарплату на 10 процентов. Это связано с указом Владимира Путина об уменьшении размера зарплаты госслужащим, в том числе премьер-министру и сотрудникам администрации президента.

Зарплата урезана также работникам аппарата правительства, мэрии, генеральному прокурору России, главе Следственного комитета и федеральным министрам.

Ранее m24.ru сообщало, что количество сотрудников московской мэрии уменьшилось на 30 процентов. Всего были уволены свыше 3 тысяч человек. Самые крупные сокращения коснулись департамента финансов – здесь сократили сразу 135 сотрудников. Кроме того, в Госжилинспекции сократили 117 человек, в департаменте по обеспечению мероприятий гражданской защиты – 111 человек, в департаменте труда и занятости – 96 сотрудников.

Попавшим под сокращение чиновникам предложат несколько тысяч вакансий и переобучение.