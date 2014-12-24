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24 декабря 2014, 14:10

Онлайн-трансляция: Председатель Мосгордумы о работе городского парламента

Мосгордума трансляции Алексей Шапошников

Фото: m24.ru

25 декабря председатель Мосгодумы Алексей Шапошников расскажет о 100 днях работы городского парламента VI созыва. Онлайн-трансляцию пресс-конференции смотрите на m24.ru.

Председатель Мосгордумы подведет итоги законотворческой работы городской Думы, расскажет о законодательных новациях в сфере налогообложения, местного самоуправления и борьбы с коррупцией. Будут подведены итоги деятельности профильных комиссий МГД и приемов населения депутатами столичного парламента.

Начало трансляции в 11.00.

  • Когда: 25 декабря
  • Кто: Алексей Шапошников
  • Что: итоги работы Мосгордумы VI созыва
  • Кому смотреть: тем, кто следит за жизнью города


    • Выборы в Московскую городскую думу прошли 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва были избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

    Голосование прошло по новой схеме одномандатных округов. 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образованы сроком на 10 лет, в каждом из них - равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), это позволит обеспечить равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.

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