Онлайн-трансляция: Председатель Мосгордумы о работе городского парламента

Фото: m24.ru

25 декабря председатель Мосгодумы Алексей Шапошников расскажет о 100 днях работы городского парламента VI созыва. Онлайн-трансляцию пресс-конференции смотрите на m24.ru.

Председатель Мосгордумы подведет итоги законотворческой работы городской Думы, расскажет о законодательных новациях в сфере налогообложения, местного самоуправления и борьбы с коррупцией. Будут подведены итоги деятельности профильных комиссий МГД и приемов населения депутатами столичного парламента.

Начало трансляции в 11.00.

Когда: 25 декабря Кто: Алексей Шапошников Что: итоги работы Мосгордумы VI созыва Кому смотреть: тем, кто следит за жизнью города



Выборы в Московскую городскую думу прошли 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва были избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование прошло по новой схеме одномандатных округов. 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образованы сроком на 10 лет, в каждом из них - равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), это позволит обеспечить равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.