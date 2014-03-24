Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

24 марта 2014, 11:00

Представители общественности расскажут о выборах в Мосгордуму

Мосгордума выборы пресс-конференция

Фото: m24.ru

24 марта в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоится пресс-конференция представителей общественности о предстоящих выборах в Мосгордуму. Сетевое издание М24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

О подготовке у предстоящим выборам расскажут зампредседателя Госдумы шестого созыва, президент общероссийской общественной организации Общество "Знание" России Людмила Швецова, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты", заместитель председателя Общественной палаты Константин Ремчуков и председатель Общественной палаты, президент Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев.

Также в обсуждении примут участие председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, глава группы компаний "Боско ди Чильеджи", заместитель председателя Общественной палаты Михаил Куснирович и другие представителей бизнеса и культуры.

  • Когда: 24 марта в 11:00
  • Кто:Депутат Госдумы Людмила Швецова, врач Леонид Рошаль, Генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков и другие
  • О чем:о предстоящих выборах в Мосгордуму
  • Кому смотреть: тем, кто интересуется подготовкой к выборам в Мосгордуму и политической жизнью столицы


    • Начало трансляции в 11.00. Запись пресс-конференции будет выложена на сайте.

    Трансляция завершена.

    © 2012 – 2022

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать