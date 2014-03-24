Представители общественности расскажут о выборах в Мосгордуму

Фото: m24.ru
24 марта в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоится пресс-конференция представителей общественности о предстоящих выборах в Мосгордуму. Сетевое издание М24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.
О подготовке у предстоящим выборам расскажут зампредседателя Госдумы шестого созыва, президент общероссийской общественной организации Общество "Знание" России Людмила Швецова, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты", заместитель председателя Общественной палаты Константин Ремчуков и председатель Общественной палаты, президент Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев.
Также в обсуждении примут участие председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, глава группы компаний "Боско ди Чильеджи", заместитель председателя Общественной палаты Михаил Куснирович и другие представителей бизнеса и культуры.
- Когда: 24 марта в 11:00
- Кто:Депутат Госдумы Людмила Швецова, врач Леонид Рошаль, Генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков и другие
- О чем:о предстоящих выборах в Мосгордуму
Начало трансляции в 11.00. Запись пресс-конференции будет выложена на сайте.
Трансляция завершена.