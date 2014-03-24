Представители общественности расскажут о выборах в Мосгордуму

Фото: m24.ru

24 марта в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоится пресс-конференция представителей общественности о предстоящих выборах в Мосгордуму. Сетевое издание М24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

О подготовке у предстоящим выборам расскажут зампредседателя Госдумы шестого созыва, президент общероссийской общественной организации Общество "Знание" России Людмила Швецова, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты", заместитель председателя Общественной палаты Константин Ремчуков и председатель Общественной палаты, президент Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев.

Также в обсуждении примут участие председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, глава группы компаний "Боско ди Чильеджи", заместитель председателя Общественной палаты Михаил Куснирович и другие представителей бизнеса и культуры.

Когда: 24 марта в 11:00

24 марта в 11:00 Кто: Депутат Госдумы Людмила Швецова, врач Леонид Рошаль, Генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков и другие

Депутат Госдумы Людмила Швецова, врач Леонид Рошаль, Генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков и другие О чем: о предстоящих выборах в Мосгордуму Кому смотреть: тем, кто интересуется подготовкой к выборам в Мосгордуму и политической жизнью столицы





Начало трансляции в 11.00. Запись пресс-конференции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.