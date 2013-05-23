Мосгордума хочет ужесточить наказание за выходки футбольных фанатов

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума собирается увеличить штрафы за выходки фанатов во время футбольных матчей. Нововведения коснутся как клубов, так и самих фанатов.

Законодатели собираются разработать поправки в федеральный закон, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы Виктор Иванов.

Предложений несколько: так, депутаты предлагают повысить штрафы для клубов в несколько раз, а самих болельщиков за правонарушения лишать свободы на срок до шести месяцев.

За основу предполагается взять мировой опыт решения проблемы поведения фанатов, в частности, британский. О сроках, в которые будут разработаны поправки, не сообщается.

Отметим, что законопроект, который предполагает усиление ответственности за беспорядки на футбольных стадионах, был принят Госдумой в первом чтении. Но в тексте закона не предусматривается увеличение санкций для клубов, а также ничего не говорится о тюремных сроках для фанатов.