Мосгордума предлагает обязать полицию разыскивать уклонистов

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума подготовила законопроект, обязывающий полицию устанавливать местонахождение призывников. Он был рассмотрен накануне на заседании комиссии по безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Мосгордумы, поправки будут внесены в закон "О полиции". Согласно им, на полицию предлагается возложить обязанность устанавливать фактическое местонахождение призывников, которым не удалось вручить повестку для прибытия в военный комиссариат.

Ранее в рамках закона "О милиции" допускался розыск лиц в случаях, предусмотренных законодательством. Начальники ОВД при получении письменных обращений военных комиссаров принимали меры по установлению фактического местонахождения этих граждан и вручали им повестки для прибытия в военный комиссариат.

В настоящее время, по мнению авторов законопроекта, проблема заключается в отсутствии правовых основ взаимодействия отделов МВД и отделов военного комиссариата по вопросам установления местонахождения молодых людей призывного возраста, которым невозможно вручить повестки.

Кроме того, согласно действующему законодательству, часть этих обязанностей не входят в обязанности полиции.

В январе Правительство России отклонило законопроект о призывниках. Оно дало отрицательное заключение на документ, обязывающий призывников являться в военкоматы за повестками. Он был отклонен из-за того, что содержал положения, нарушающие конституционные права граждан. В частности, закон предусматривал уголовную ответственность призывника за неявку в военкомат в установленные сроки.

Как сообщалось ранее, для уклонистов предлагается ввести трудовую повинность. В Главной военной прокуратуре предлагают повысить штрафы за уклонение от службы, а также ввести обязательные работы для пытающихся избежать армии призывников.