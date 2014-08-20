Полная расшифровка дебатов кандидатов от 26-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты от 26-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 26-го избирательного округа. Участники рассказали о своих программах избирателям и ответили на вопросы друг друга. Участие в предвыборных дебатах приняли Юрий Медовар ("Яблоко"), Евгений Балашов (КПРФ), Владислав Федосов (ЛДПР), Кирилл Щитов ("Единая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку этого раунда дебатов.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября этого года. Эфирное время предоставляется согласно законодательству.

Избирательный округ № 26 Районы: Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное Кандидаты:

Балашов Евгений Борисович .

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в ассоциации агроперерабатывающего и пищевого технологического машиностроения "Агротехмаш". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением Коммунистической партии Российской Федерации.

Медовар Юрий Анатольевич .

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Институте водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН). Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Пройдаков Андрей Юрьевич .

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО Управляющая компания "Моя двор, мой подъезд". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Федосов Владислав Владимирович .

Родился в 1990 году, живет в Москве. Домохозяин. Выдвинут московским отделением партии Либерально-демократическая партия России. Щитов Кирилл Владимирович .

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия".

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, согласно которой был определен порядок размещения кандидатов в студии, также в какой очередности они будут задавать вопросы и отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Иван Князев. И мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 26-му избирательному округу, который включает в себя районы Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное. Итак, представляю кандидатов.

Кандидат под номером 1 – Евгений Балашов. Здравствуйте, уважаемый кандидат.

Евгений Балашов: Здравствуйте.

Ведущий: Кандидат под номером 2 – Юрий Медовар. Приветствую вас.

Юрий Медовар: Доброе утро.

Ведущий: Кандидат под номером 3 – Кирилл Щитов.

Кирилл Щитов: Здравствуйте.

Ведущий: Здравствуйте, уважаемый кандидат. И кандидат под номером 4 – Владислав Федосов.

Владислав Федосов: Добрый день.

Ведущий: Уважаемые кандидаты, пятый кандидат – Андрей Пройдаков – отказался участвовать в наших сегодняшних дебатах, может быть, это хуже для него и лучше для вас. Сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе, представить свою программу. Все, что вы хотите сказать своим избирателям, потому что вы уже вышли на финишную прямую.

На то, чтобы представить свою программу и сказать вообще в принципе все, что хотите, вам будет отведена ровно одна минута. Будет специальный счетчик, который вам будет помогать в этом, и вы сможете ориентироваться во времени. И также счетчик будет предупреждать, если вы будете не укладываться в это время. Советую тратить это время с пользой, с толком, говорить то, что вы хотите донести до своих избирателей.

Начнем по порядку. Первым у нас выступает Евгений Балашов.

Евгений Балашов: Уважаемые избиратели, я, Евгений Балашов, родился в Москве, в семье ветерана войны, лауреата Государственной премии СССР за отечественный современный керамический бронежилет. Именно родители меня воспитали защитником своих избирателей, людей, кто меня окружает и кому я помогаю сегодня.

Программа моя исходит из того, что я живу сам на территории Зябликова, как единственный из кандидатов в депутаты Мосгордумы, и поэтому я, так же, как и мои избиратели в районах Зябликово, Орехово-Борисово Южное и Братеево, сталкиваюсь с теми же проблемами. В частности, с проблемой очередей в поликлиниках, которые мучают людей, которые стоят за талонами, бывает, до двух недель, которые мучаются в ожидании автобусов. И много других проблем, о которых расскажу позже.

Ведущий: Спасибо за вашу мини-презентацию, спасибо за то, что уложились в отведенное время. Дальше свое слово может высказать Юрий Медовар. Пожалуйста, вам одна минута.

Юрий Медовар: Добрый день. Я – Юрий Медовар, коренной москвич. Родился в самом лучшем роддоме имени Губермана, где родилась моя дочь, а вот внучка – нет, потому что чиновники сделали из роддома банк. Им нужны не дети, а, к сожалению, банки.

Я работаю в Институте водных проблем старшим сотрудником, я кандидат наук, занимаюсь геоэкологией, спасаю черноземы. По мнению Общественной палаты при воронежском губернаторе, я – самый главный российский экотеррорист и лжеученый, но я рад этому, потому что защищаю черноземы, я призываю всех за черноземы. Это наша национальная идея! Мы спасем черноземы – мы спасем Россию и заодно обезопасим Москву.

Я иду в депутаты Мосгордумы для того, чтобы заставить исполнительную власть работать для народа, а не на себя. Пока исполнительная власть работает на себя, ни одна проблема, вне зависимости от того, кто будет избран депутатом, никогда не будет решена. Поэтому поддержите партию "Яблоко" – партию профессионалов, которая сможет это сделать. Спасибо.

Ведущий: Спасибо большое. Вы уложились в отведенное вам время. Далее Кирилл Щитов. Вам минута.

Кирилл Щитов: Добрый день, дорогие жители Братеева, Зябликова, Орехова-Борисова Южного. Я – Кирилл Щитов, я представляю партию "Единая Россия". Наверняка со многими из вас мы уже повстречались во дворах. Я прошел территорию всего нашего избирательного округа, я провел вчера уже 100-ю и 101-ю встречу, это только дворы, не считая коллективов, не считая общественных организаций. И вместе с вами мы изучили проблематику и специфику наших районов и обсудили ту программу, с которой я иду на выборы.

Моя программа – это 14 пунктов, за каждым из которых стоят конкретные пожелания, просьбы, чаяния конкретных людей. И каждое из направлений программы подкреплено конкретными задачами, конкретными делами и конкретными вопросами, которыми мы должны заниматься уже сейчас, уже с сегодняшнего дня.

Таких наказов, которые я получил на встречах с вами, – 1214, из которых более 300 мы уже решили по горячим следам, но тем не менее еще очень многое предстоит сделать. И мы это сделаем вместе с вами.

Ведущий: Благодарю вас. Вы точно уложились в отведенное вам время. Далее у нас Владислав Федосов. Пожалуйста.

Владислав Федосов: Меня зовут Владислав Федосов, я выдвинут политической партией ЛДПР, баллотируюсь в Московскую городскую Думу шестого созыва.

Демобилизовавшись из армии, я поступил в высшее учебное заведение, где стал председателем студенческого совета. Вместе с этим я вел политическую деятельность, и мне было предложено стать помощником депутата Государственной Думы, депутата от ЛДПР Анисимова Егора Игоревича. Он является членом комитета по образованию, что дало нам возможность (нам – студентам) приезжать в Государственную Думу, устраивать круглые столы, встречаться с депутатами Государственной Думы. Это отличное начало для молодых.

Нам нужно воспитывать политическую составляющую у нашей молодежи, потому что нам здесь, в России, майданы не нужны. Нам важен голос каждого. И голос каждого важен Владимиру Вольфовичу Жириновскому.

Ведущий: И ваш голос услышан. Я, опять же, благодарю вас за то, что вы уложились в отведенное вам время.

Уважаемые кандидаты, спасибо всем за вашу мини-презентацию. Теперь у каждого из вас есть возможность задать вопрос другому участнику. Согласно жеребьевке и размещению в студии. Итак, кандидат под номером 1 будет задавать вопрос кандидату под номером 2; кандидат под номером 2 будет задавать вопрос кандидату под номером 3; ну и последний, кандидат под номером 4, будет задавать вопрос кандидату под номером 1. Схема понятна?

Итак, первый свой вопрос Евгений Балашов будет задавать Юрию Медовару. На то, чтобы задать вопрос, у вас есть 30 секунд. На то, чтобы ответ получить, – ровно одна минута. Пожалуйста, ваш вопрос.

Евгений Балашов: Юрий, одним из главных пунктов моей программы "Семь шагов", "Семь инициатив", является пункт восстановления досуговой работы с молодежью и с подростками именно в Москве, в районе. Не считаете ли вы, Юрий, что это важный пункт программы? И именно департаментом семейной и молодежной политики программа "Дети улиц", очень важная, при бездействии партии "Единая Россия" была развалена совершенно несправедливо?

Ведущий: Вопрос вам понятен?

Юрий Медовар: Да, спасибо. Вопрос прекрасный.

Ведущий: Ровно минута на то, чтобы ответить. Время пошло.

Юрий Медовар: Спасибо, прекрасный вопрос. Да, я тоже считаю, что программа воспитания молодежи первостепенна именно для молодежи. Но я немножко хотел бы развернуть, в другом ракурсе. Я считаю, что первично, как функция (а это как производная), воспитание. Если мы правильно будем воспитывать детей в возрасте до школы, если мы не сможем объяснить, как им жить в этом многоконфессиональном, многонациональном мире, понимаете, тогда возникнут все проблемы с молодежью.

У нас не хватает профессионалов, которые могут воспитать нормально детей, потому что родители, как правило, этим не владеют. Значит, нам нужны профессиональные психологи детские, которые научат детей. Нам нужно нравственное воспитание – не в церкви, я не считаю, что это нравственное воспитание.

Вот если это все будет в комплексе, я думаю, потом гораздо проще решить молодежную программу. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, это был ваш ответ. Ну а теперь у вас есть возможность задать вопрос Кириллу Щитову. Пожалуйста, формулируйте. У вас 30 секунд.

Юрий Медовар: Дорогой Кирилл, партия "Яблоко" была в Думе, в прошлые выборы нас, к сожалению, грубо говоря, "свинтили". Но партия "Яблоко" (я показываю всем) выписала отчет, что она сделала для Москвы. Это остановка примерно 100 точечных застроек, это закрытие элеватора в Печатниках, запретили вырубать сады, защитили Лосиный Остров и так далее, и тому подобное.

Скажите, пожалуйста, партия власти может отчитаться, что она конкретно сделала для москвичей? Спасибо.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов 26 округа

Ведущий: Вопрос понятен? У вас ровно минута на то, чтобы ответить.

Кирилл Щитов: Спасибо. Если бы мне пришлось за минуту дать полный отчет, что сделала партия власти, что сделала фракция "Единая Россия" в пятом созыве Московской городской Думы, конечно, мне минуты бы не хватило.

Прежде всего, во-первых, благодаря позиции партии "Единая Россия", были приняты все ежегодные бюджеты города Москвы, за счет которых мы и выплачивали пенсии и пособия, и оказывали социальную поддержку. И надо понимать, что, благодаря позиции партии "Единая Россия" и правительства Москвы, бюджет Москвы, который мы ежегодно принимаем, полностью социально направлен. На 50 процентов бюджет города Москвы направлен на реализацию социальных задач правительства города. Высокий уровень социального обеспечения отмечен и на федеральном уровне – на инаугурации мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина высокий уровень социальных выплат и социальной поддержки отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поэтому подробно о том, что сделала "Единая Россия" и я конкретно как представитель этой партии, я готов всем своим избирателям рассказать на тех встречах, которые я продолжаю проводить в районе.

Ведущий: У вас будет для этого возможность.

Кирилл Щитов, пожалуйста, 30 секунд на то, чтобы задать свой вопрос Владиславу Федосову.

Кирилл Щитов: Владислав, прежде всего в рамках своего вопроса хотел поздравить вас с днем рождения и пожелать успехов…

Владислав Федосов: Спасибо.

Кирилл Щитов: И в творческой своей стезе, и в политической карьере. А вопрос мой касается следующего. Мы на прошлых дебатах обсуждали необходимость строительства в том числе спортивных сооружений на территории Зябликова и Братеева. Знаете ли вы, что на днях состоялось заседание ГЗК, городской комиссии, где было принято решение, что на Братеевской, 18, корпус 1, напротив будет физкультурно-оздоровительный комплекс в Братееве построен.

Ведущий: Спасибо за вопрос. У вас ровно минута на то, чтобы ответить.

Владислав Федосов: Спасибо большое за поздравления, Кирилл, и спасибо большое за вопрос, вернее, за ту информацию о том, что будет строиться физкультурный центр, – это можно поздравить всю нашу молодежь и всех тех, кто постарше, потому что, когда мы растим молодежь здоровой, она получается дисциплинированной, что нам позволяет находить новые кадры. А это необходимо для того, чтобы помогать всему нашему населению.

Например, у нашей партии есть отличный Институт мировых цивилизаций, куда та же самая молодежь из нашего Зябликова и Братеева может поступать. У нас отличные профессионалы, которые растят отличных специалистов, которые на рынке труда расхватываются просто с руками. Поэтому то, что есть уже заседание по открытию новых физкультурных центров, которые дисциплинируют нашу молодежь, – это замечательно. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, сейчас Владислав Федосов сможет задать вопрос Евгению Балашову.

Владислав Федосов: Евгений, коль пошла дискуссия о молодежи, ее воспитании, то расскажите поподробнее о том, как вы собираетесь воспитывать нашу молодежь. Что есть в вашей программе полезного для наших молодых, для свежей крови?

Евгений Балашов: Спасибо, вам, Владислав. Вы сегодня именинник, поэтому постараюсь вас удовлетворить в ответе.

Владислав Федосов: Спасибо.

Евгений Балашов: Прежде всего, вернув в Братеево по программе "Дети улиц" досуговый центр при бездействии партии "Единая Россия", почему-то программа была вся похоронена, похоронен был департамент семейной и молодежной политики при опять-таки бездействии "Единой России". Моя команда планирует вернуть программу, планирует доступные, гарантированные досуговые учреждения вернуть в каждый район, в каждый подъезд в шаговой доступности. И чтобы дети сегодня имели будущее, потому что мы все помним советское прошлое, где мы занимались в кружке по фото, а еще мне петь охота, – имели гигантский выбор. На Москву было 4,5 тысячи клубов. Мы их все вернем.

Владислав Федосов: Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Что ж, на этом наш первый круг вопрос завершен. Спасибо, что вы ответили на каждый вопрос, который был вам задан. У нас есть эфирное время, и мы заходим на второй круг. Теперь у нас получается перекрестный вопрос. Теперь Евгений Балашов задает вопрос Владиславу Федосову.

Евгений Балашов: Снова вас с днем рождения, постараюсь задать приятный вопрос, связанный со здоровьем. Вы молодой здоровый человек, но, к сожалению, люди мучаются в нашем округе в Зябликове, я сам как житель Зябликова это подтверждаю, мучаются в очередях, беря талоны, простаивают в очереди. Их посылают по всей Москве по специалистам. В моей программе это есть – навести порядок. Как вы относитесь к этому пункту?

Владислав Федосов: Безусловно, поддержим. Отличный вопрос поднят. У нас, например, идея, нашей команды – это реализация многофункционального центра в Зябликове. У нас его нет. Приходится ехать в другие районы, в другие части города – это недопустимо. То же самое с пенсионными фондами. Вроде как пенсионные фонды созданы для пенсионеров, то же самое – их в шаговой доступности нет. Необходимо бороться и выступать, добиваться того, чтобы в нашем районе были многофункциональные центры, был пенсионный фонд здесь, в шаговой доступности, не забывать о центре социального обеспечения, чтоб то же самое, потому что это создается для маломобильных групп граждан. А у нас вроде как выделили площадку, но жители против. Значит, нужно идти договариваться, спрашивать почему, почему нет, идти на какие-то компромиссы. Поэтому голосуйте за ЛДПР, и мы это решим.

Ведущий: Спасибо, Владислав. Теперь ваш вопрос Юрию Медовару. 30 секунд у вас на вопрос, и минута будет у Юрия на ответ. Пожалуйста.

Владислав Федосов: Юрий, опять же, поднимая…

Юрий Медовар: Разве не я задаю?

Ведущий: Нет, у нас такой порядок.

Владислав Федосов: Поднимая вопрос молодежи, нельзя оставлять в тени тему культуры. Каким образом вы будете реализовывать данную программу, программу культуры? Потому что, например, моя бабушка – она занималась оперной студией в ДК "Братеево". Пожалуйста.

Ведущий: Ваш ответ. Счетчик пошел.

Юрий Медовар: Спасибо. Я тоже присоединяюсь к поздравлению с днем рождения, желаю здоровья, счастья и победы.

Владислав Федосов: Спасибо большое.

Юрий Медовар: Хороший вопрос. Я могу сказать, вы молодой человек и не помните, когда в 60–70-е годы Москва гордилась тем, что это был центр промышленности, науки и культуры. К сожалению, и благодаря нашей правящей партии, от промышленности остался пшик. Благодаря спортсменам и артистам в прошлом году Государственная Дума реформировала науку и убила ее тоже. Я работаю в Академии наук, мы боролись как могли – проиграли. Спортсмены, певцы и прочие, прочие решили, как жить Академии наук. Осталась культура. Последнее, что осталось, ее еще не добили до конца. Очень важно, чтобы культура осталась на том уровне, который был в СССР. Можно ругать коммунистов, не ругать коммунистов, но они культурой занимались серьезно и вкладывали в нее большие деньги. Я думаю, что это нужно сохранить.

Ведущий: Спасибо.

Владислав Федосов: Верно.

Ведущий: Вы использовали свою минуту, и теперь ваш вопрос Кириллу Щитову. 30 секунд у вас есть.

На "Радио Москвы" завершены дебаты кандидатов от 26-го округа

Юрий Медовар: Я уже задавал.

Ведущий: Еще, пожалуйста.

Юрий Медовар: Ну, хорошо, Кирилл, я все-таки повторю свой вопрос, хочу его задать еще раз. 7 июля 2014 года Московская городская Дума постановлением № 213 " О капитальном ремонте" переложила на московское правительство ответственность. Примерно один квадратный метр капитального ремонта будет стоить 18 рублей. Я хочу все-таки понять, кто будет оплачивать капитальный ремонт многоквартирных домов: правительство города Москвы или москвичи? Спасибо большое, объясните мне, пожалуйста.

Кирилл Щитов: Смотрите, вот уже да, мы поднимали эту тему на прошлых дебатах. Еще раз. Действительно во многих регионах с первого августа в платежку включаются суммы, которые идут на накопительные счета на капремонт. Примерно, в зависимости от метража квартиры и в зависимости от региона, – эта сумма от 124 – 125 рублей до 300 – 400 (рублей – ред.). Москва – один из немногих регионов нашей страны, который не перекладывает эту ответственность на плечи жителей города. И поэтому в платежки, которые там с 1 августа, с 1 сентября и так далее москвичи будут получать, стоимость за капитальный ремонт включена не будет. Это наше обязательство. Деньги на капремонт, который проводится, мы закладываем в бюджет города, принимаемый, кстати, партией "Единая Россия", и за счет этих средств проводится капитальный ремонт. В частности, и в Зябликове, и в Братееве сейчас по ряду домов кровлю провели, провели выборочный капитальный ремонт именно за счет тех бюджетных средств, которые выделяет Московская городская Дума для исполнительной власти.

Ведущий: Спасибо. Ваше время на ответ истекло. Кирилл, теперь ваш вопрос Евгению Балашову, пожалуйста, 30 секунд у вас.

Кирилл Щитов: Евгений Борисович, я изучил вашу биографию, она достаточно интересная, пестрая: и Моссовет, и Мосгордума. И за свой такой долгий политический путь вы побывали в разных партиях. Вы, если я не ошибаюсь, были в "Единстве", какой-то был период – вы баллотировались в Мосгордуму от партии "Родина", сейчас вы баллотируетесь от партии КПРФ, если я не ошибаюсь, вы и вступили, вы член партии КПРФ, незадолго вступили. Сколько партий на вашем жизненном пути вы еще планируете проверить?

Евгений Балашов: Спасибо за вопрос. Вы как всегда все напутали, потому что я был всегда, имел свою точку зрения, так меня воспитали родители – коммунист-отец. И я всегда исходил из интересов людей и старался их защитить, за что получал, естественно, благодарности. Сегодня как член Коммунистической партии Российской Федерации буду продолжать также защищать людей по всем тем программам, которые… То, что натворили члены вашей партии "Единая Россия", то, что сегодня мучают людей в пробках на улицах Москвы, в очередях в поликлиниках. То, что сегодня будет нами сделано обязательно, – возврат досуговых учреждений и восстановление московской промышленности, потому что именно московская промышленность, созданная коммунистами, сегодня позволит дать миллионы рабочих мест подрастающему поколению.

Ведущий: Спасибо. Достаточно интересно. По поводу биографии я от себя маленький вопрос задам: вы действительно увлекаетесь орнитологией?

Евгений Балашов: Да, я увлекаюсь орнитологией, люблю птиц.

Ведущий: Спасибо большое. Уважаемые кандидаты, у нас осталось еще немного эфирного времени, и сейчас я предоставляю каждому из вас по одной минуте для заключительного слова. Опять же, по порядку, Евгений Балашов, ваша минута. Время пошло.

Евгений Балашов: Я сегодня хочу сказать о своей программе. Я немного уже ее осветил – это семь инициатив за семь ближайших лет, которые позволят создать новые рабочие места на развалинах промышленности, которые были сделаны благодаря партии "Единая Россия". И второй пункт – навести порядок в нашем медицинском обслуживании людей, чтобы их не посылали в другие районы. Это связано и с Капотней – утилизировать выхлопы Капотни. Но самое главное – придите на выборы. Сегодня мне очень сложно бороться с административным ресурсом, сегодня вы все видите сами, что партия "Единая Россия", администрация давят, стараются меня снять с пробега, стараются, чтобы меня вообще в списках кандидатов не было. Только вы, мои избиратели, соседи, – именно я один могу так говорить как житель Зябликова – можете мне помочь, приходите на выборы!

Ведущий: Евгений, спасибо. Ваше время истекло. Далее у нас Юрий Медовар. Вам минута на то, чтобы сказать свое заключительное слово. Пожалуйста, время пошло.

Юрий Медовар: Дорогие избиратели, невозможно сразу решить все проблемы района. Необходимо решить сначала первоочередные, так как остальные вопросы будут неактуальны, если мы их не решим. Первое – самый тяжелый экологически район. Необходим воздух, необходима чистая вода. Я считаю, что в каждый дом необходимо поставить дополнительные системы очистки воды, а не строить эти плитки на дороге. Второе главное – это безопасность района. Необходима муниципальная полиция, которая бы несла охрану округа и отчитывалась бы перед населением, и население бы имело полное право выкинуть этого начальника, если он бездействует. Здравоохранение – будущее только за семейным доктором, чтобы он вел вашу семью и знал все ваши болезни, лечил. Четвертое – ЖКХ. Оно должно обслуживать жителей района, а не работать для себя. Необходимо ставить счетчики, обслуживать счетчики и заменять счетчики за счет ЖКХ. Все на выборы! Поддержите партию "Яблоко"! Спасибо.

Ведущий: Спасибо вам. Далее одна минута на заключительное слово Кириллу Щитову. Пожалуйста, Кирилл.

Кирилл Щитов: Дорогие жители, мы в очередной раз сегодня стали свидетелями ситуации, когда во всем плохом, что есть, пытаются обвинить "Единую Россию". Это нормально. Мы к этому привыкли. Мы не привыкли перекладывать, что называется, с больной головы на здоровую. Поэтому я всегда говорю: я за свою работу отвечаю и не собираюсь обвинять кого-то из других партий в том, что нам что-то не удалось или по чьей-то чужой вине что-то случилось и пошло не так. Мы берем и делаем, поэтому мы партия реальных дел, и та моя программа, с которой мы с вами начали уже знакомиться, обсуждать эту программу, – это 14 конкретных шагов, конкретных пунктов, и за каждым из них лежит конкретное дело. Если мы говорим о транспорте – это конкретно Бесединская развязка и запрет на парковку грузовиков на улицах наших районов. Если мы говорим про экологию – это полностью запрет на выбросы в воздух со стороны НПЗ в Капотне, это решение проблем с "Лиггетт-Дукатом". Каждый пункт – это ваши наказы. Поэтому я вас прошу проголосовать за меня, за Кирилла Щитова, за партию "Единая Россия". Вместе – победим!

Ведущий: Спасибо большое. Ну и далее заключительное слово Владислава Федосова.

Владислав Федосов: Итак, многофункциональный центр – его необходимо создать здесь, в районе Зябликово, чтобы не было необходимости ехать на другую часть района или в другой район. Пенсионный фонд – то же самое, чтобы он был в шаговой доступности, чтобы любая бабушка могла дойти пешком, а не ехать также куда-то на Каширку…Проблема многофункционального физкультурно-оздоровительного центра, то же самое – необходимо для молодежи, чтобы ее дисциплинировать. Это наше будущее, наш двигатель. Эти и многие другие вопросы приходите и задавайте на нашем праздничном митинге 22 августа в 12 часов дня на Новопушкинской площади. Ответы на эти вопросы вы услышите от лидера партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Приходите 14 сентября и голосуйте за молодых, за партию ЛДПР, за свежую кровь! Мы победим! Все вместе! Спасибо!

Ведущий: Спасибо вам, уважаемые кандидаты. Это были дебаты кандидатов на пост депутатов Московской городской Думы. Мы с вами увидимся на канале "Москва Доверие" в 11.30. Не пропустите!