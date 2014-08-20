На телеканале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 26 округа

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 26 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Евгений Балашов (КПРФ), Юрий Медовар ("Яблоко"), Кирилл Щитов ("Единая Россия"), Владислав Федосов (ЛДПР). Еще один кандидат от участия в дебатах отказался.

Дебаты кандидатов от 26 округа начались на канале "Москва Доверие"

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 26 Районы: Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное Кандидаты:

Балашов Евгений Борисович

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в ассоциации агроперерабатывающего и пищевого технологического машиностроения "Агротехмаш". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Медовар Юрий Анатольевич

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Институте водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН). Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Пройдаков Андрей Юрьевич

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО Управляющая компания "Моя двор, мой подъезд". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Федосов Владислав Владимирович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Домохозяин. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Щитов Кирилл Владимирович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.