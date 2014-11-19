Расходы на деятельность Мосгордумы в 2015 году сократят на 12%

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Расходы на деятельность Мосгордумы в следующем году сократятся на 12%, говорится в сообщении в официальном ЖЖ городской Думы. Таким образом, общий объем затрат на содержание МГД в 2015 году составит около полутора миллиардов рублей, что на 11,8 процента меньше, чем в этом году.

Прежде всего это связано с сокращением расходов на оплату труда, страховые взносы и иные выплаты в соответствии с внесенными поправками в закон "О статусе депутата Московской городской Думы". При этом уменьшится и количество депутатов и их помощников.

Кроме того, более чем на 90 процентов сократились расходы на приобретение основных средств. На услуги связи расходы увеличатся на 18,7 процента, на транспортные услуги – на 11,8 процента. Это обусловлено тем, что состав депутатов Думы шестого созыва увеличился с 35 до 45 человек.

Отметим, что в среду Мосгордума приняла в третьем и окончательном чтении бюджет столицы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. В следующем году бюджет города будет социально-ориентированным.

Всего ко второму чтению было подготовлено 34 поправки, 19 из которых – поправки фракций, а 15 – поправки редактора. Глава департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что "все предложения парламентариев рассматривались с точки зрения их обоснованности и неотложности, учитывалась их сбалансированность, поэтому не все поправки были одобрены".

Среди поправок, которые были поддержаны депутатами, – ежегодное выделение 640 миллионов рублей на лечение больных туберкулезом в стационарах и амбулаториях, 200 миллионов рублей – на предоставление медицинских услуг по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

Кроме того, поправки редактора предусматривают увеличение субсидий бюджету Троицка для финансирования сферы образования. В 2015 году там откроют новый детский сад и создадут дополнительные группы в действующих дошкольных образовательных учреждениях.

Напомним, дефицит бюджета Москвы в 2015 году составит около 147 миллиардов рублей, в 2016-м – 128 миллиардов, а в 2017-м – 113 миллиардов.

"Бюджет следующего года чрезвычайно напряженный, мы сохраняем его как социальный бюджет. 970 миллиардов в будущем году будет направлено на ключевые социальные программы", – сказал на заседании правительства 14 октября Сергей Собянин, одобрив проект главного финансового документа города.

Среди основных социальных программ – "Социальная поддержка", "Столичное здравоохранение", "Культура Москвы" и "Спорт Москвы". Приоритетной остается и программа развития транспортной системы города, на которую будет направлено 340 миллиардов рублей.

Кроме того, в бюджете сохраняется финансирование программ благоустройства. Так, в 2015 году продолжат программы капитального ремонта жилья, замены лифтов, благоустройства парков и других общественных пространств. Также в следующем году начнется реализация нового городского проекта "Моя улица", предусматривающего проведение работ по комплексному благоустройству столичных улиц.