На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов 11 округа

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 11 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Вадим Саватеев (ЛДПР), Татьяна Барсукова (Самовыдвиженец), Игорь Силиверстов ("Справедливая Россия"), Андрей Бабушкин ("Яблоко"), Николай Зубрилин (КПРФ). Еще один кандидат отказался от участия.

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонентов и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 11

Районы: Алтуфьевский, Марфино, Отрадное Алтуфьевский, Марфино, Отрадное Кандидаты: Бабушкин Андрей Владимирович

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Барсукова Татьяна Митрофановна

Родилась в 1953 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Отрадное". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Башанкаев Станислав Давидович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Домохозяин. Самовыдвиженец.

Зубрилин Николай Григорьевич

Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Орфей". Занимает должность главного инженера. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Саватеев Вадим Витальевич

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве помощи ветеранам боевых действий "Вера и доблесть". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Силиверстов Игорь Витальевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в региональной детско-молодежной общественной организации "Здоровое поколение". Занимает должность художественного руководитея. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.