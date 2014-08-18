Завершились дебаты кандидатов от 26-го избирательного округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты 26 округа

На телеканале "Москва 24" и радио "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 26 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Юрий Медовар ("Яблоко"), Евгений Балашов (КПРФ), Владислав Федосов (ЛДПР), Кирилл Щитов ("Единая Россия").

В своем вступительном слове кандидаты рассказали о себе избирателям и представили основные тезисы своей предвыборной программы. Юрий Медовар признался, что является главным защитником чернозема. Кроме того, он сообщил, что хочет создать в Мосгордуме "здоровую оппозицию". Балашов отметил, что идет на выборы, чтобы ликвидировать очереди в поликлиниках, а также остановить "развал" промышленности.

Федосов сообщил, что с юных лет "вел за собой массы". В Мосгордуме он планирует вести активную работу с молодежью. Кирилл Щитов подчеркнул, что его программа состоит из 14 пунктов, основным из которых является общение с жителями Москвы.

Кандидаты обсудили вопросы сотрудничества, вопросы работы с молодежью, открытие ФОК в Зябликово, вопросы ЖКХ и благоустройства, экологию города, первые шаги на посту кандидатов. В заключительном слове кандидаты еще раз отметили основные пункты своей политической программы.

Избирательный округ №26 Районы: Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное Кандидаты: Балашов Евгений Борисович

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в ассоциации агроперерабатывающего и пищевого технологического машиностроения "АГРОТЕХМАШ". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским городским отделение партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Медовар Юрий Анатольевич

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в ФГУП науки Институт водных проблем Российской академии наук. Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделение партии "Яблоко".

Пройдаков Андрей Юрьевич

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в УК "Мой двор, мой подъезд" ООО УК "МДМП". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Федосов Владислав Владимирович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским городским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Щитов Кирилл Владимирович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в Мосгордуме. Занимает должность депутата. Выдвинут московским городским региональным отделением партии "Единая Россия".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.