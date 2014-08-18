На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов 24-го округа

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 24 избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах принимают Владимир Зотов ("Справедливая Россия"), Роман Протасов (ЛДПР), Зоя Зотова ("Единая Россия"), Татьяна Овчаренко ("Яблоко"), Павел Тарасов (КПРФ).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 24 Районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый Кандидаты: Зотов Владимир Владимирович

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в Московском университете дизайна и технологий. Занимает должность декана института социальной инженерии. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Зотова Зоя Михайловна

Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в муниципальном округе Южнопортовый города Москвы. Занимает должность главы муниципального округа Южнопортовый. Выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия". Ким Сергей Степанович

Родился в 1965 году, живет в городе Новокузнец, Кемеровской области. Временно не работает. Самовыдвиженец. Овчаренко Татьяна Иосифовна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Пенсионер . Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко". Протасов Роман Игоревич

Родился в 1983 году, живет в Санкт-Петербурге. Работает в Центре исследований легитимности и политического протеста. Занимает должность заместителя директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Тарасов Павел Михайлович

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной думы ФС РФ. Занимает должность ведущего референта аппарата фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.