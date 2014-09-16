Политологи рассказали о причине неудач оппозиции на выборах

Руководитель PR-агентства Вартан Саркисов - о новом составе Мосгордумы

Победа "Единой России" на выборах связана не только с ростом патриотических настроений у населения, но и с активной работой кандидатов с избирателями, такое мнение высказали политологи на пресс-конференции, посвященной прошедшим выборам в Мосгордуму. При этом неудачи оппозиции, по мнению экспертов, обусловлены отсутствием в их программах именно московской проблематики.

Эксперты подчеркнули, что выборы, прошедшие в МГД, могут считаться образцовыми по открытости и отсутствию административного ресурса. "Кампании такого качества давно не было в Москве. Количество скандалов, фактов применения административного ресурса, жалоб близко к нулю", – пояснил политолог Борис Макаренко.

Гендиректор PR-агентства "ИМА-консалтинг" Вартан Саркисов отметил, что внешняя "скучность" всей выборной кампании обусловлена содержательной работой кандидатов с избирателями. "Каждый кандидат провел более трех тысяч встреч с избирателями во дворах – такое было впервые. Все вопросы, которые обсуждались на таких встречах, были сугубо прагматическими, обо всем, что волнует избирателей, никакой политической повестки на таких встречах не было зафиксировано", – сказал он.

Эксперты сошлись во мнении, что успех на выборах сопутствовал тем кандидатам, которые сделали ставку на встречи с избирателями, а не на наружную рекламу. Политолог Олег Матвейчев привел в пример ЛДПР, которые ограничились установкой билбордов. "Было 45 кампаний, и в каждой надо было придумывать свою повестку. Каждый раз отстраиваться по-своему", – пояснил он.

Матвейчев также отметил, что "Гражданской платформе" и "Яблоку" не повезло из-за общефедерального тренда. "Критиковать власть сейчас не модно. Это рассматривается как предательство и удар в спину. Лидер московской "Гражданскорй платформы" Вышегородцев так и сказал: "не наше время и не наш тренд. Нет смысла тратить деньги и силы, когда избиратель тебя не услышит", – подытожил эксперт.

Борис Макаренко добавил, что об административном ресурсе на выборах также говорить бессмысленно. "Действующий депутат, лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков сенсационно победил Владимира Зотова, префекта Юго-Восточного административного округа с более чем 20-летним стажем. Если кто-то еще думает, что в Москве административный ресурс всем командует, взгляните на 21 округ, и все станет ясно", – сказал он.

Говоря о низкой явке, политологи подчеркнули, что это не проблема Москвы, а общемировая тенденция, которая затрагивает все крупные мегаполисы.

Также эксперты отметили, что обновление состава Мосгордумы пойдет на пользу городу. "Почти две трети новых лиц. Это свежая кровь. Они прошли горнило общения с избирателями. Одна профессия – представлять своих избирателей, вторая – принимать законы", – считает Борис Макаренко.

Напомним, 14 сентября в столице выбирали депутатов в Мосгордуму VI созыва. В городе работали 3592 участка, проголосовать можно было только по месту жительства. При себе необходимо было иметь паспорт. Проголосовать мог любой гражданин старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.

В Мосгордуме шестого созыва будут 45 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Всего за место в столичном парламенте боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.

В помещении для голосования были установлены прозрачные урны, 1042 КОИБа появилось на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы. Со всех избирательных участках была организована прямая трансляция.