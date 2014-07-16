Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрировались 164 человека

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Мосгорзибирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Мосгордумы 164 человека, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, в составе Мосгоризбиркома сменился представитель с правом решающего голоса от ЛДПР, информирует "Интерфакс". Как пояснил депутат Валерий Шапошников, прежний член горизбиркома от партии ЛДПР Иван Петров освобождается от обязанностей на основании поданного им заявления о сложении полномочий.

Вместо него тайным голосованием членом городской избирательной комиссии назначен Игорь Михеев.

Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".