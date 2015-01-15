Москва не планирует сокращать бюджетные расходы - Шапошников

Размер расходной части бюджета Москвы останется без изменений

Сокращение расходной части бюджета столицы в ближайшем будущем не планируется. Об этом на открытой встрече с парламентскими журналистами сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает Агентство "Москва".

"Я бы не торопился что-либо урезать, давайте дождемся окончания так называемого отчетного периода, хотя бы первого квартала, когда будет дана отчетность по 2014 году. Мы же должны быть с вами прагматичными реалистами", - сказал Шапошников.

Он отметил, что по результатам той отчетности, которая будет получена, пройдет обсуждение с представителями исполнительной власти, отвечающими и за бюджет, и за экономическую политику города.

"Мы бы не хотели что-либо сокращать, тем более, мы не говорим о сокращении каких-либо социальных обязательств, ни в коем случае - они точно не будут никаким образом сокращены. И мы будем пытаться искать новые источники доходов для того, чтобы москвичи были обеспечены теми обещаниями, которые на сегодняшний момент даны", - заявил Шапошников.

Каким будет бюджет Москвы в 2015 году

Напомним, в конце ноября Мосгордума приняла бюджет столицы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Среди основных социальных программ – "Социальная поддержка", "Столичное здравоохранение", "Культура Москвы" и "Спорт Москвы". Приоритетной остается и программа развития транспортной системы города, на которую будет направлено 340 миллиардов рублей.

Кроме того, в бюджете сохраняется финансирование программ благоустройства. Так, в 2015 году продолжат программы капитального ремонта жилья, замены лифтов, благоустройства парков и других общественных пространств. Также в следующем году начнется реализация нового городского проекта "Моя улица", предусматривающего проведение работ по комплексному благоустройству столичных улиц.

В то же время дефицит бюджета Москвы в 2015 году составит около 147 миллиардов рублей, в 2016-м – 128 миллиардов, а в 2017-м – 113 миллиардов.