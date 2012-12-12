Мосгордума поддержала поправки в федеральный закон о выборах

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские депутаты поддержали изменения в федеральный закон о выборах. Большинством голосов они приняли положительный отзыв на законопроект.

Согласно поправкам, с 20 до 10 дней сокращается срок составления списков избирателей, выдачи открепительных удостоверений и проведения досрочного голосования. Изменения предложены, исходя из практики проведения выборов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки также предусматривают возможность составлять протокол об итогах голосования не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

Законопроект закрепляет возможность возложения на участковую комиссию полномочия избирательной комиссии муниципального образования, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Кроме того, меняется и порядок размещения заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений и спецмарок. Заказы размещаются комиссией, организующей выборы, у подрядчиков, которые определяются правительством по предложениям органов госвласти субъектов не реже одного раза в пять лет.