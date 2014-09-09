Дебаты кандидатов от 16-го округа начались на канале "Москва 24"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 16-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах принимают Антон Молев (самовыдвиженец), Денис Парфенов (КПРФ), Николай Лазарев (ЛДПР), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), Елена Грищенко ("Яблоко").

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 16 Районы: Богородское, Преображенское, Часть Района Соколиная Гора Богородское, Преображенское, Часть Района Соколиная Гора Кандидаты: Грищенко Елена Аркадьевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пара кед". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Лазарев Николай Леонидович

Родился в 1989 году, живет в городе Ногинск, Московская область. Работает в ООО "Золотая шахта". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Молев Антон Ильич

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в Московском институте развития образования. Занимает должность директора. Самовыдвиженец. Парфенов Денис Андреевич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Левченко С.Г. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по срочному служебному контракту. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Тимонов Михаил Леонидович

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО Коммерческий банк "Старый Кремль". Занимает должность заместителя председателя правления в аппарате председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.